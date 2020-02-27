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Многодетным семьям из Орла будут выдавать землю под строительство в Орловском районе

Речь идёт о 120 участках вблизи посёлка Шиловский и деревни Образцово. Такое решение сегодня приняли депутаты горсовета.


Вопрос обсуждался горячо, потому как областному центру после этого решения придётся взять на себя обязательства по строительству объектов дорожной и инженерной инфраструктуры на этих участках. Между тем сегодня в городе более 800 многодетных семей имеют право на получение участка для индивидуального жилищного строительства.
Игорь Цуканов, председатель комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского горсовета: «Это первый шаг в этой позиции. Сначала мы землю берём, потом думать будем, где найти деньги, чтобы подвести коммуникации. Мы их найдём и подведём».



Антон Киселёв
27 февраля 2020 года
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