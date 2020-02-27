Обязательное медицинское страхование: что интересует граждан? На вопросы редакции и читателей «Орловского информбюро» ответил Роман Федяков – руководитель ТФОМС Орловской области.





Роман Петрович, здравствуйте. Вот казалось бы: получил полис и лечись спокойно, но есть ведь нюансы, которые рано или поздно могут коснуться каждого из нас. Например, смена фамилии. Нужно ли менять полис ОМС, после, например, замужества?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Если мы меняем фамилию, имя (бывает и такое), отчество, если изменились данные документа, удостоверяющего личность, нам следует сообщить об этом в свою страховую медицинскую организацию. Даже если вам пришлось переехать и жить на новом месте более месяца – этой информацией должна владеть страховая компания. При смене имени, отчества и фамилии полис подлежит замене. В остальных случаях – нет.

Иностранные граждане интересуются, должны ли они быть застрахованы по системе ОМС?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, должны. Обязательному медицинскому страхованию подлежат иностранные граждане, постоянно или временно проживающие на территории РФ, а также трудящиеся иностранные граждане, временно пребывающие на территории нашей страны в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе, должностные лица и сотрудники органов ЕАЭС и члены Коллегии Евразийской экономической комиссии. Иностранным гражданам выдаются бумажные полисы ОМС единого образца со сроком действия до конца календарного года, но не более срока действия документа, подтверждающего право на ОМС. А право это подтверждается разрешением на временное проживание, трудовым договором, заключенным с трудящимся государства-члена ЕАЭС, и документами, подтверждающие полномочия должностных лиц и сотрудников органов ЕАЭС или членов Коллегии Евразийской экономической комиссии.



Ещё одна горячая тема: если человек находится в дневном стационаре – кто оплачивает выписанные ему лекарственные препараты?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Дневной ли это стационар или круглосуточный – лекарственные средства, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, предоставляются пациенту бесплатно. То же и с теми, кто нуждается в экстренной и неотложной помощи. Если же пациент, находящийся на стационарном лечении, не был обеспечен каким-то препаратом, назначение которого отражено в медицинской документации, то это уже повод обратиться в свою страховую медицинскую организацию, чтобы защитить свои права.



Часто возникает и такой вопрос: если вдруг происходит неразрешимый конфликт с лечащим врачом, можно ли получить компенсацию за моральный ущерб при содействии страхового представителя?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Соблазнительно, но нет! Действия по возмещению морального вреда не входят в компетенцию страхового представителя. Так что тут придётся решать вопрос самостоятельно. А основной задачей страхового представителя является сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи. К страховому представителю вы можете обратиться в случаях, если:

- отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;

- предлагают принести лекарственные средства или расходные материалы при оказании медицинской помощи в стационаре;

- предлагают оплатить исследования, назначенные лечащим врачом;

- предлагают подписать согласие на отказ от бесплатной медицинской помощи в пользу платной;

- гражданину отказывают в ознакомлении с медицинской документацией или в выдаче копий;

- у гражданина возникли претензии к действиям медицинского персонала или к качеству медицинской помощи;

- у гражданина возникли вопросы по порядку и условиям получения бесплатной медицинской помощи.



Бывает так: нужна консультация, к примеру, хирурга. Но нет желания ждать, когда настанет день приёма по записи. Можно ли в таком случае обратиться в травмпункт больницы скорой помощи?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Я очень прошу всех жителей нашего региона не делать этого, поскольку травмпункт БУЗ Орловской области «БСМП им. Н. А. Семашко» оказывает только экстренную и неотложную помощь при травмах и не проводит консультации плановым больным. Обращаясь туда со своими проблемами, которые могут подождать, вы тратите бесценное время врачей, которое они отнимают от больных, нуждающихся в срочной помощи.

И напоследок: можно ли по полису ОМС обращаться в частные клиники нашего города? И есть ли какие-то преимущества такого подхода?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, можно обращаться, но по строго определённым поводам. Распределение объемов медицинской помощи в рамках программы ОМС частным медицинским организациям осуществляется в случае отсутствия или выполнения в недостаточном объеме отдельных видов медпомощи в бюджетных учреждениях здравоохранения в соответствии со стандартами оказания медпомощи и клиническими рекомендациями. Это магнитно-резонансная томография (ООО «МРТ-Эксперт Орел», ООО МЦ «Сакара», ООО «Диагностический медицинский центр», ООО «Медицинский центр здоровье» (г. Ливны)), позитронная эмиссионная томография (ООО «ПЭТ-Технолоджи»), экстракорпоральное оплодотворение (ООО «ЭКО центр» (г. Москва) и ООО «Центр ЭКО» (г. Орел)), гемодиализ (ООО «Диалам +» и ООО «Нефролайн-Орел»), медицинская реабилитация (санаторий Лесной). Перечень медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской области.



Преимуществ в оказании медицинской помощи в частных медицинских организациях нет. Мы считаем, что преимущества – за бюджетными учреждениями здравоохранения, которые оказывают медпомощь по участковому принципу, в том числе осуществляют профилактические мероприятия, диспансерное наблюдение, оказывают неотложную помощь на дому и имеют возможность организации оказания медицинской помощи по всем ее условиям и видам.





Орловское Информбюро

27 февраля 2020 года



