Сегодня в Железнодорожном районе Орла произошла массовая авария На улице Московской случилось ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Одному из водителей потребовалась помощь медиков.





Сообщение о столкновении трех иномарок и отечественной легковушки на перекрестке улиц Московской и Революции в ГИБДД поступило в 14:20. Прибывшие на место инспекторы ДПС выяснили: активными участниками ДТП были лишь две из четырех машин.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус» поворачивал с улицы Московской на переулок Новосильский, и при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Пежо». Затем произошло столкновение автомобиля «Пежо» еще с двумя транспортными средствами. В результате ДТП пострадал один человек».

Первую помощь на месте медики оказали автомобилистке, управлявшей Пежо. От госпитализации женщина отказалась, хотя и не исключает, что обратиться к врачам все же придется. К травме прибавился сильный стресс. Как сообщила автомобилистка, которая за рулем ездит с 1985 года, это ее первое в жизни ДТП.



Водитель «Ларгуса» пояснил инспекторам, что начал поворот по инерции. А между тем пострадавших в ДТП могло быть больше. В салоне припаркованного «Хюндая Соляриса», попавшего под удар, находился пожилой мужчина. Водитель «Рено Логан», четвертой поврежденной машины, в момент аварии был в магазине и обо всем узнал постфактум. Исход дознания, начатого инспекторами по исполнению административного законодательства, по словам полицейских предсказуем, а виновник аварии очевиден.





Иван Суверин

27 февраля 2020 года



