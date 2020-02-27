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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Андреем Клычковым

Говорили о социально-экономическом развитии Орловской области. В начале встречи губернатор подарил спикеру верхней палаты парламента корзину орловских яблок.


На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе: позитивные изменения, которых удалось достичь в развитии экономики области, преодоление долговой нагрузки, увеличение доходной части бюджета, а также реализация национальных проектов.

Были подняты проблемы, в первую очередь, долговых обязательств города Орла, муниципальных образований. Рассмотрены варианты решения и возможность дополнительных мер финансовой поддержки со стороны Правительства РФ.

Также на встрече шла речь о завершении строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы. Была достигнута договоренность о том, что регион со своей стороны произведет актуализацию проектно-сметной документации, после чего совместно будет решаться вопрос о включении объекта в федеральные программы.

Помимо этого, была затронута тема строительства в регионе центра профессионального образования, который может стать дополнительным источником развития региональной политики в сфере образования.

Стороны также обсудили проведение 24 и 25 марта в Совете Федерации РФ Дней Орловской области. В рамках этого мероприятия будет представлен социально-экономический, аграрный, промышленный, культурный, образовательный и туристический потенциал Орловской области, опыт региона в сфере реализации национальных проектов, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
27 февраля 2020 года
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