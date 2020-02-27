Администрация Орла направит 350 миллионов рублей на погашение долгов О бюджете областного центра говорили сегодня городские депутаты.





Депутаты горсовета приняли поправки в бюджет на 2020 год. Изначально орловские власти просили у народных избранников разрешение на полное закрытие кредиторской задолженности - это более 900 миллионов рублей. Но горсовет отказал, объяснив решение, что задолженность нужно погашать без ущерба для других обязательств властей. В итоге запрашиваемая сумма снизилась до 350 миллионов рублей. Это депутатов уже устроило.





Антон Киселёв

27 февраля 2020 года



