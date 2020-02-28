Некоторым категориям орловских семей бесплатно предоставят пожарные извещатели 1 апреля стартует приём заявлений от семей, находящихся в социально опасном положении, и малообеспеченных многодетных семей на предоставление им автономных пожарных извещателей.





Каждая из таких семей однократно обеспечивается двумя пожарными извещателями. Финансирование осуществляется из средств регионального бюджета.



Более подробную информацию можно узнать здесь.





Орловское Информбюро

28 февраля 2020 года



