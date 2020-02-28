О мероприятиях в Орле можно узнать из приложений YouGid и «Визит Орел»

Сейчас в приложениях YouGid и «Визит Орел» можно найти подробную информацию о программе «Широкая Масленница», которая развернётся на площади Ленина и нескольких тематических площадках Орла в ближайшее воскресенье.



Кроме того, приложения уже готовятся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они предложат жителям и гостям нашего города пройти квест.



Подробности – на сайте городской администрации.





Орловское Информбюро

28 февраля 2020 года



