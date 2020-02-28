Сегодня в Орле обсудят выплаты ветеранам ко Дню Победы и поправки к закону о «Детях войны» Сегодня депутаты областного совета соберутся на 43-ю сессию. На повестке дня – больше 30 вопросов.





В окончательной редакции рассмотрят вопрос о запрете реализации никотиносодержащей продукции – так называемых снюсов. Напомним, эти «псевдоконфеты» наносят серьезный вред детскому здоровью. Еще один пункт, актуальный для орловских родителей, который обозначен в повестке дня, – строительство детских садов и яслей в регионе.





Мария Семак

28 февраля 2020 года



