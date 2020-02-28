Ливенские поисковики ищут единомышленников Объявлен набор волонтеров, которые готовы в свободное время искать погибших советских солдат, изучать историю страны, участвовать в военных реконструкциях.





В «Школу молодого поисковика-2020» принимаются юноши и девушки от 14 до 30 лет. Желательно, чтобы у соискателей имелись рекомендательные письма от преподавателей. Собеседование будет проводиться с 10 марта по 10 апреля. Все подробности можно узнать по телефону в Ливнах 48-90-28.





Мария Семак

28 февраля 2020 года



