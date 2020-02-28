Сегодня в Орле пройдет 6-й региональный чемпионат по шахматам среди пенсионеров В нем примут участие команды, победившие на муниципальном этапе.





Шахматисты – любители, достигшие пенсионного возраста: по одному участнику (мужчины от 60 лет и старше и женщины от 55 лет и старше). Состоится 7 туров. Награды разыграют в личном первенстве и в командном - среди районов.





Мария Семак

28 февраля 2020 года



