Полицейские начали расследование убийства собаки нашего корреспондента Эвы Стасюлевич Тиша был расстрелян из пневматической винтовки. Первый подозреваемый появился спустя всего несколько часов после того как животное нашла хозяйка. Позже выяснилось, что мужчина, признавшийся в преступлении ни при чём.





Двухлетний Тиша в полной мере испытал на себе всю человеческую жестокость. Год назад его из пневматической винтовки расстреляли неизвестные. От того стресса собака избавиться не смогла - она панически боялась людей. Приютить Тишу решила наша коллега Эва Стасюлевич. В течение года питомец восстанавливался, привыкал к новой жизни. Даже стал любимцем всей улицы, особенно детей. Но на прошлой неделе собака сбежала - Тишка любил свободу и периодически погуливал, через двое суток хозяйка нашла её раненой. В Тишу снова стреляли. Сделав рентген, ветеринары выяснили, что в собаку попали четыре пули, две из которых оказались под позвоночником, одна - пробила бедро насквозь и застряла в другой ноге, еще одна - в передней лапе. Ночью собака умерла.



Хозяйка сразу же обратилась в полицию. Своим горем она поделилась в социальных сетях. И спустя несколько часов в одном из комментариев мужчина признался, что это он стрелял в Тишу, объясняя тем, что пес, якобы, пытался укусить его дочь. Полиция нашла этого человека. Его проверили на детекторе лжи.



Эва Стасюлевич, хозяйка собаки: «Человек сказал, что это не он, что просто хотел «хайпануть» на этой новости».

Случай Тихона не единственный. В 2019 году полицейские возбудили шесть уголовных дел по статье «Жестокое обращение с животными». До суда дошли только два. Чаще всего от рук и действий людей, как отмечают ветеринары, страдают именно бездомные животные.



Павел Филатов, ветеринарный врач: «Часто фиксируем огнестрельные ранения - и у кошек, и у собак. Стреляют в тех, кто по каким-то причинам оказался на улице. Последний - это кот, из сельской местности, с многочисленными пулевыми ранениями мягких тканей и позвоночника».

Эксперты заключили: причиной смерти Тиши стала тупая травма в области паха, которая привела к обширному кровоизлиянию. Обстоятельства смерти животного сейчас выясняют полицейские.



Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будут принято соответствующее процессуальное решение, в том числе и возбуждение уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». К сожалению, такие случаи имеют место в Орле и области. Каждый из них тщательно проверяется, и принимаются соответственные процессуальные решения».

Напомним, почти два года назад 245-я статья Уголовного кодекса России была изменена. Теперь за жестокое обращение или убийство животного виновный может быть оштрафован минимум на 100 тысяч рублей, максимум - на 300 тысяч, либо лишиться свободы на срок от 3 до 5 лет.





Антон Киселёв

27 февраля 2020 года



