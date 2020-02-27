четверг 27.02.2020 23:31:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Полицейские начали расследование убийства собаки нашего корреспондента Эвы Стасюлевич

Тиша был расстрелян из пневматической винтовки. Первый подозреваемый появился спустя всего несколько часов после того как животное нашла хозяйка. Позже выяснилось, что мужчина, признавшийся в преступлении ни при чём.


Двухлетний Тиша в полной мере испытал на себе всю человеческую жестокость. Год назад его из пневматической винтовки расстреляли неизвестные. От того стресса собака избавиться не смогла - она панически боялась людей. Приютить Тишу решила наша коллега Эва Стасюлевич. В течение года питомец восстанавливался, привыкал к новой жизни. Даже стал любимцем всей улицы, особенно детей. Но на прошлой неделе собака сбежала - Тишка любил свободу и периодически погуливал, через двое суток хозяйка нашла её раненой. В Тишу снова стреляли. Сделав рентген, ветеринары выяснили, что в собаку попали четыре пули, две из которых оказались под позвоночником, одна - пробила бедро насквозь и застряла в другой ноге, еще одна - в передней лапе. Ночью собака умерла.

Хозяйка сразу же обратилась в полицию. Своим горем она поделилась в социальных сетях. И спустя несколько часов в одном из комментариев мужчина признался, что это он стрелял в Тишу, объясняя тем, что пес, якобы, пытался укусить его дочь. Полиция нашла этого человека. Его проверили на детекторе лжи.

Эва Стасюлевич, хозяйка собаки: «Человек сказал, что это не он, что просто хотел «хайпануть» на этой новости».

Случай Тихона не единственный. В 2019 году полицейские возбудили шесть уголовных дел по статье «Жестокое обращение с животными». До суда дошли только два. Чаще всего от рук и действий людей, как отмечают ветеринары, страдают именно бездомные животные.

Павел Филатов, ветеринарный врач: «Часто фиксируем огнестрельные ранения - и у кошек, и у собак. Стреляют в тех, кто по каким-то причинам оказался на улице. Последний - это кот, из сельской местности, с многочисленными пулевыми ранениями мягких тканей и позвоночника».

Эксперты заключили: причиной смерти Тиши стала тупая травма в области паха, которая привела к обширному кровоизлиянию. Обстоятельства смерти животного сейчас выясняют полицейские.

Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будут принято соответствующее процессуальное решение, в том числе и возбуждение уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». К сожалению, такие случаи имеют место в Орле и области. Каждый из них тщательно проверяется, и принимаются соответственные процессуальные решения».

Напомним, почти два года назад 245-я статья Уголовного кодекса России была изменена. Теперь за жестокое обращение или убийство животного виновный может быть оштрафован минимум на 100 тысяч рублей, максимум - на 300 тысяч, либо лишиться свободы на срок от 3 до 5 лет.


Антон Киселёв
27 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.