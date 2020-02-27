Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Что общего между жестоким обращением с животными и хайпом? Почему живодеров часто не удается найти? История одной собаки, в которую стреляли дважды.



- Сначала въехал во французскую иномарку, а та зацепила еще два авто. Обстоятельства ДТП.



- О «Титанике», днях Орловской области в Совете Федерации и не только. Глава региона рассказал Валентине Матвиенко об итогах работы управленческой команды области.



- В Орле показали красоты Болхова. Выставка шести фотохудожников открыта в краеведческом музее.

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Вести-Орёл

27 февраля 2020 года



