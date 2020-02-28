В Орле проходит 43 сессия Орловского облсовета В повестке дня 30 вопросов.





На этот час в окончательной редакции депутаты уже рассмотрели вопрос о запрете реализации так называемых «снюсов» вне зависимости от процента содержания в них никотина. Кроме того, рассмотрен вопрос, актуальный для орловских родителей, - строительство детских садов и яслей в регионе. Так, в Орле к концу года планируется открыть ясли на 80 мест.



Перепрофилирование дошкольных учреждений пройдет в Мценске, Ливнах и Болхове. Для резидентов особой экономической зоны депутаты снизили ставки по налогу на прибыль. Также была утверждена единовременная денежная выплата в связи с юбилеем Победы.





Оксана Гранн

28 февраля 2020 года



