Андрей Клычков встретился с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным Рабочая встреча состоялась в Москве.





Андрей Клычков и Марат Хуснуллин обсудили выполнение национальных проектов в части жилищного строительства и модернизации дорожной инфраструктуры. В частности, были затронуты вопросы реализации программы по расселению ветхого аварийного жилья, домов, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. Также рассматривалась возможность повышения стоимости квадратного метра для выкупа и компенсации расселяемых квартир. В ходе встречи губернатором Орловской области был поднят вопрос о необходимости формирования программы на 5-7 лет по расселению оставшегося аварийного жилого фонда в рамках комплексной реконструкции жилых микрорайонов старой застройки города Орла. Кроме того, акцент был сделан на теме дорожного строительства. Договорились о внимательном рассмотрении заявок Орловской области в части дополнительных объемов денежных средств на дорожное строительство как в сельской местности, так и в городской черте в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По неоднократным обращениям жителей Андрей Клычков поднял вопрос строительства объезда города Болхова протяженностью чуть более 9 км, который позволил бы улучшить условия транспортного сообщения и повысить безопасность дорожного движения, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

28 февраля 2020 года



