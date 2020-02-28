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Андрей Клычков встретился с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным

Рабочая встреча состоялась в Москве.


Андрей Клычков и Марат Хуснуллин обсудили выполнение национальных проектов в части жилищного строительства и модернизации дорожной инфраструктуры. В частности, были затронуты вопросы реализации программы по расселению ветхого аварийного жилья, домов, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года.
 
Также рассматривалась возможность повышения стоимости квадратного метра для выкупа и компенсации расселяемых квартир.
 
В ходе встречи губернатором Орловской области был  поднят вопрос о необходимости формирования программы на 5-7 лет по расселению оставшегося аварийного жилого фонда в рамках комплексной реконструкции жилых микрорайонов старой застройки города Орла.
 
Кроме того, акцент был сделан на теме дорожного строительства. Договорились о внимательном рассмотрении заявок Орловской области в части дополнительных объемов денежных средств на дорожное строительство как в сельской местности, так и в городской черте в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По неоднократным обращениям жителей Андрей Клычков поднял вопрос строительства объезда города Болхова протяженностью чуть более 9 км, который позволил бы улучшить условия транспортного сообщения и повысить безопасность дорожного движения, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
28 февраля 2020 года
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