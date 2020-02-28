В Орле обсудили выплаты ветеранам ко Дню Победы и поправки к закону о «Детях войны» В Орле проходит 43 сессия Орловского облсовета.





Ранее с инициативой выплатить «Детям войны» по пять тысяч рублей к юбилею Победы выступил губернатор области Андрей Клычков . С оговоркой, что выплаты получат не все. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне размер региональной выплаты бывшим несовершеннолетним узникам фашизма составит 5000 рублей. Сумма юбилейной выплаты лицам, относящимся к категории «Дети войны» (не имеющим иных льгот), составит 5000 рублей каждому, что в 10 раз больше размера выплаты прошлых лет. Уверен, эта инициатива найдет понимание и одобрение орловчан. Рассчитываю, что областной Совет поддержит моё предложение». Сегодня вопрос о выплатах орловцам, относящимся к категории «Дети войны» вызвал бурные обсуждения. Многие депутаты считают, что 5 тысяч рублей нужно выплатить всем, а не только тем, у кого нет иных мер социальной поддержки. Как только что стало известно, закон о единовременной выплате «Детям войны» приняли в первом чтении. Среди предложений - уменьшить сумму выплаты, но дать всем, относящимся к этой категории, либо оставить предложение губернатора и дать по 5 тысяч только тем, кто вообще ничего не получает кроме пенсии.





Оксана Гранн

28 февраля 2020 года



