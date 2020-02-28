В Орловской области продолжается чемпионат «Молодые профессионалы»

В этом году в мастерстве впервые соревновались юные аграрии.

Состязались юниоры, возраст которых до 16 лет, и старшая группа от 16 до 22 лет. Помимо теоретических знаний участникам необходимо было продемонстрировать умение работать с зерном, определять овощные культуры по всходам и делать прививку плодовых растений.

Соревнования включают шесть модулей. На каждый выделяется строго определенное время. Параллельно с будущими агрономами за статус победителя Чемпионата боролись и каменщики. Ребята выполняли задания, которые по силам не каждому опытному мастеру. Им было необходимо выложить из кирпича довольно сложный рисунок.

Соревнования завершатся завтра. Лучших выберут в 30 компетенциях. Награждение победителей состоится 2 марта.