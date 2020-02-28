Пенсионеров и граждан предпенсионного возраста приглашают на бесплатные компьютерные курсы

Грамотные специалисты научат «студентов золотого возраста» самостоятельно создавать и сохранять документы, работать с электронной почтой, быстро находить в интернете полезную информацию, получать госуслуги онлайн. Запись на бесплатные компьютерные курсы для пожилых граждан доступна по телефонам: (4862)72-92-33 и 72-92-77. Занятия начнутся уже в понедельник.





Мария Семак

28 февраля 2020 года



