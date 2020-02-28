Сегодня – пятый день Масленицы

Его называют Тещины вечёрки.

На пятый день Масленицы, в пятницу зять едет к своей тёще, чтобы пригласить ее к себе в гости. Кстати, в дом зятя приглашалась не только теща, но и вся ее родня.

В этот день в окошко было принято выставлять миниатюрную куколку-оберег, так называемую «домашнюю Масленицу». Её следовало трижды перевернуть, приговаривая «Отвернись со злом, повернись к добру».

В этот день люди продолжали веселиться на центральных площадях, но гулянья были уже не такими масштабными. Обычно старшее поколение ходило по гостям, проводило время с родственниками, а на центральных площадях развлекалась только молодежь.