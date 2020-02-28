Орловцы могут увидеть «Радугу над городом» Выставка работ болховских фотохудожников открылась в краеведческом музее.





Это коллективная выставка шести членов фотоклуба «Болхов». На суд зрителей представлены более 50 работ - портреты, пейзажи, панорамы. Это коллективная выставка шести членов фотоклуба «Болхов». На суд зрителей представлены более 50 работ - портреты, пейзажи, панорамы. Выставка продлится до конца марта.





Юлия Опанасюк

28 февраля 2020 года



