Сотрудник «Орелгосзаказчика» осужден за взятку к длительному сроку лишения свободы и крупному штрафу

Как сообщили в следственном комитете, 10 апреля чиновник через посредника получил взятку в сумме 200 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ, которые были исполнены с грубыми нарушениями при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Дмитровском районе Орловской области.

В ходе судебного следствия обвиняемого признали виновным в совершенном преступлении. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей. Приговор суда первой инстанции пока не вступил в законную силу и с высокой вероятностью может быть обжалован стороной защиты.