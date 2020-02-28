Орловские акробаты стали призерами Первенства России Турнир стартовал 22 февраля в Кирове.





Орловцы Арина Ивасенко и Александр Сарыгин завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар. В многоборье орловские спортсмены заняли высокое пятое место, сообщает «Орелспорт» Впереди еще розыгрыш серии наград в разных возрастных категориях, где орловские спортсмены могут рассчитывать на места.



Завершится турнир 1 марта.





Орловское Информбюро

28 февраля 2020 года



