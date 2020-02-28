Орловские полицейские стали призерами Тульского лыжного марафона Сотрудники подразделений УМВД России по г. Орлу вошли в число лучших спортсменов состязаний на дистанции 30 километров.





Соревнования прошли в Щёкинском районе Тульской области и объединили более 250 участников. Лейтенант полиции Даниил Батищев занял 1 место в возрастной категории до 29 лет и 3 место - в абсолютном зачете. Лейтенант полиции Кристина Жукова стала второй в возрастной категории до 29 лет и третьей - в абсолютном зачете. Как пишет пресс-служба УМВД России по Орловской области, это не первая победа орловчанки. В январе этого года Кристина Жукова завоевала серебро в ночной лыжной гонке. Конкуренцию орловской спортсменке составили более 140 участниц. В напряженной борьбе на 12-километровой трассе лейтенант полиции Жукова заняла второе место. Ещё раньше, осенью прошлого года, сотрудница полиции завоевала серебряную медаль на 15-километровой дистанции по трейлраннингу, пройдя сложнейшую 15-километровую дистанцию по пересеченной местности.





Орловское Информбюро

28 февраля 2020 года



