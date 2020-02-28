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Пятиэтажку на улице Калинина в Орле расселили

Дом отключен от коммуникаций. Добиться решения проблемы удалось после прокурорской проверки.


В центре внимания СМИ и властей дом оказался в 2016 году, когда несущие конструкции постройки начали интенсивно разрушаться. Тревогу забили местные жители. В середине 80-х изначально трехэтажное здание было надстроено - появились еще два этажа, что и повлекло осадку фундамента и капитальных стен. Дом признали аварийным, но расселение было назначено лишь на 2023 год. Предотвратить полное разрушение здания, а также ускорить процесс переезда помогло вмешательство правоохранителей. 
 
Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «В целях защиты прав граждан прокурор Заводского района г. Орла обратился в суд с иском с требованием признать бездействие администрации г. Орла незаконным и обязать администрацию города провести противоаварийные меры. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на орган местного самоуправления были возложены соответствующие обязанности. В последующем принято решение о расселении жителей дома. В настоящее время жители дома расселены, дом отключен от систем коммуникаций. Исполнительное производство по судебному решению окончено».



Иван Суверин
28 февраля 2020 года
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