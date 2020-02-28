Пришел поменять паспорт – попал в армию Сотрудники Управления по вопросам миграции орловского УМВД установили уклониста от службы в армии.





20–летний житель города Орла находился в розыске за уклонение от службы в рядах Российской армии. Молодой человек обратился в подразделение по вопросу обмена паспорта. Данная информация была оперативно передана сотрудниками УВМ в Дежурную часть. Прибывшие на место полицейские доставили уклониста в военный комиссариат города Орла для дальнейшего проведения мероприятий, связанных с призывом, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

28 февраля 2020 года



