Проблемный участок дороги на улице Генерала Родин в Орле - ремонтируют

Выбоина была огромной. Чтобы её объехать, водителям приходилась выезжать на встречную полосу. За это они получали штрафы. Помогли решить проблему активисты ОНФ.

Активисты ОНФ составили список самых нуждающихся в ремонте дорог. В него вошли как гарантийные участки, так и те, где эти обязательства уже не действуют. Всю информацию общественники передали специалистам администрации Орла.

Особое внимание общественники попросили обратить на улицу Генерала Родина. За эту зиму на участке дороги напротив главного корпуса Аграрного университета появилось много ям. Из-за одной такой - чуть дальше, на пересечении с улицей Весёлой, несколько десятков орловских автолюбителей получили штрафы. Выбоина была настолько большой, что водителям, чтобы её объехать, приходилась выезжать на встречную полосу. Манёвры попадали на камеры видеофиксации. Власти Орла прислушались к активистам, сейчас эта проблема устранена.

