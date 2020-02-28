пятница 28.02.2020 17:18:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Проблемный участок дороги на улице Генерала Родин в Орле - ремонтируют

Выбоина была огромной. Чтобы её объехать, водителям приходилась выезжать на встречную полосу. За это они получали штрафы. Помогли решить проблему активисты ОНФ.


Активисты ОНФ составили список самых нуждающихся в ремонте дорог. В него вошли как гарантийные участки, так и те, где эти обязательства уже не действуют. Всю информацию общественники передали специалистам администрации Орла.
 
Особое внимание общественники попросили обратить на улицу Генерала Родина. За эту зиму на участке дороги напротив главного корпуса Аграрного университета появилось много ям. Из-за одной такой - чуть дальше, на пересечении с улицей Весёлой, несколько десятков орловских автолюбителей получили штрафы. Выбоина была настолько большой, что водителям, чтобы её объехать, приходилась выезжать на встречную полосу. Манёвры попадали на камеры видеофиксации. Власти Орла прислушались к активистам, сейчас эта проблема устранена.
 
 
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы говорим о хорошем сотрудничестве граждан, ОНФ и администрации Орла. Сегодня мы видим, что здесь ведётся ремонт дороги. Пусть латочный - на данный момент этого достаточно. Жители довольны, автомобилисты – тоже».



Антон Киселёв
28 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.