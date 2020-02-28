Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- После вмешательства прокуратуры удалось решить вопрос с аварийным домом по улице Калинина.



- Умение работать с зерном, определять культуры по всходам и делать прививку плодовых растений. Впервые на чемпионе «Молодые профессионалы» соревновались юные аграрии.



- Репортаж, портрет, пейзаж и панорама. Болховские фотографы показали красоту родных мест в Орле.



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Вести-Орёл

28 февраля 2020 года



