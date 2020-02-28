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В Горпарке Орла идет подготовка к проводам зимы

Праздник пройдет 1 марта сразу на трех площадках.


Как рассказала директор парка Анна Чистякова, праздник традиционный, поэтому каких-то новаторских изменений не будет. Цель - сохранить традиции, существующие испокон веков. А испокон веков в этот день проходили праздничные гулянья - с конкурсами, шутками-прибаутками и, конечно, блинами.

В это воскресенье в орловском Горпарке даже некоторые аттракционы будут работать. На летней эстраде выступят творческие коллективы Орла. А на традиционном месте пройдет конкурс для самых сильных и ловких - покорение ледяного столба. Столб нагреют, натрут воском. Смельчакам придется покорить 12 метров - такая высота до висящих на вершине призов, а их там будет 50.

Собственно прощание с зимой пройдет возле главного входа в парк. У колоннады установят чучело Масленицы. Его высота пять метров, на изготовление наряда ушло 40 метров ткани. Жаль будет сжигать такую красоту, но что делать - такова традиция.

Кстати, праздничные проводы зимы пройдут не только в Городском парке, но и в каждом районе Орла.


Татьяна Тимохина
28 февраля 2020 года
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