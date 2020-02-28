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В Орле прошла защита проектов сельхозпредприятий области

Мероприятие подготовлено госкорпорацией «Росатом» в рамках программы «Эффективный регион».


Свои пилотные проекты представили государственная организация «Агрофирма «Мценская» и ЗАО «Славянское» Верховского района"

Сергей Борзёнков, и.о. зампреда правительства Орловской области по развитию АПК: «Мы выбрали самые лучшие предприятия и те темы, на основе которых мы будет показывать, как нужно эффективно работать, и как эти схемы перевести на другие хозяйства». 

Агрофирма «Мценская» славится производством зерна и откормом крупного рогатого скота. С 2017 года там отрабатывается новая схема выращивания бычков. Главная задача - минимизировать потери животных во время перевозки и приобщения к новым условиям и кормам. Как результат - получение в короткие сроки максимального прироста.

По системе «Бережливое производство» трудится и предприятие «Славянское». Сделать работу более эффективной позволит пилотный проект по замене минеральных удобрений на органические. Это сократит транспортные расходы по внесению минеральных удобрений и увеличит урожайность и экологичность сельхозпродукции за счет органики.

По наработкам и результатам, полученным во время реализации пилотных проектов, издадут методички для других производителей. Сегодня на Орловщине действует 1100 крестьянско-фермерских хозяйств и более 200 сельхозпредприятий.


Татьяна Тимохина
28 февраля 2020 года
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