В Орле прошла защита проектов сельхозпредприятий области Мероприятие подготовлено госкорпорацией «Росатом» в рамках программы «Эффективный регион».





Свои пилотные проекты представили государственная организация «Агрофирма «Мценская» и ЗАО «Славянское» Верховского района"



Сергей Борзёнков, и.о. зампреда правительства Орловской области по развитию АПК: «Мы выбрали самые лучшие предприятия и те темы, на основе которых мы будет показывать, как нужно эффективно работать, и как эти схемы перевести на другие хозяйства».

Агрофирма «Мценская» славится производством зерна и откормом крупного рогатого скота. С 2017 года там отрабатывается новая схема выращивания бычков. Главная задача - минимизировать потери животных во время перевозки и приобщения к новым условиям и кормам. Как результат - получение в короткие сроки максимального прироста.



По системе «Бережливое производство» трудится и предприятие «Славянское». Сделать работу более эффективной позволит пилотный проект по замене минеральных удобрений на органические. Это сократит транспортные расходы по внесению минеральных удобрений и увеличит урожайность и экологичность сельхозпродукции за счет органики.



По наработкам и результатам, полученным во время реализации пилотных проектов, издадут методички для других производителей. Сегодня на Орловщине действует 1100 крестьянско-фермерских хозяйств и более 200 сельхозпредприятий.





Татьяна Тимохина

28 февраля 2020 года



