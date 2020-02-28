К вопросу о выплатах «Детям войны» депутаты вернутся на следующей сессии облсовета Сегодня состоялась 43 сессия Орловского облсовета.





Один из вопросов был связан с обсуждением «юбилейных» выплат орловцам, относящимся к категории «Дети войны». К категории «Дети войны» относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и имеющие место жительства на территории Орловской области.



Вопрос вызвал бурные обсуждения. Изначально с инициативой выплатить «Детям войны» по пять тысяч рублей к юбилею Победы выступил губернатор области Андрей Клычков. С оговоркой, что выплаты получат не все. Многие депутаты считают, что пять тысяч рублей нужно выплатить всем, а не только тем, у кого нет иных мер социальной поддержки. Сегодня закон о единовременной выплате приняли в первом чтении. Среди предложений - уменьшить сумму выплаты, но выплатить всем орловцам, относящимся к этой категории, либо оставить предложение губернатора и дать по 5 тысяч только тем, кто вообще ничего не получает кроме пенсии.



Кроме того, сегодня депутаты рассмотрели вопрос о запрете реализации так называемых «снюсов» вне зависимости от процента содержания в них никотина.



Обсудили и строительство детских садов и яслей в регионе. Так, в Орле к концу года планируется открыть ясли на 80 мест. Перепрофилирование дошкольных учреждений пройдет в Мценске, Ливнах и Болхове.



Для резидентов особой экономической зоны депутаты снизили ставки по налогу на прибыль.



Депутаты также выступили за снижение (компенсацию) стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей.





Оксана Гранн

28 февраля 2020 года



