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К 2023 году на предприятиях ОЭЗ должно быть создано порядка 850 рабочих мест

К 2029 число рабочих мест должно вырасти до 1883. Такие задачи поставил глава региона перед корпорацией развития Орловской области. Механизмы их достижения сегодня обсуждались на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел».


Через два года в ОЭЗ должны работать 11 резидентов, а совокупный объём инвестиций составит без малого 4 миллиарда рублей. Через 9 лет резидентов должно быть уже 16, а инвестиций - 9 миллиардов. Двигаться к этим целям ОЭЗ уже начала. В этом году от проектной деятельности к строительству самих предприятий должны перейти 5 крупных компании. Администрация области сейчас разрабатывает необходимые нормативно-правовые акты, чтобы поддержать инвесторов на законодательном уровне. Но ключевой момент - это возведение инженерной инфраструктуры. Частично работы уже начались, к остальным приступят сразу после согласования проектной документации, разработка которой завершается.


Антон Киселёв
28 февраля 2020 года
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