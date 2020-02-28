Проект Дмитровска «Голубь Кантемира» получит грант на воплощение Сегодня в Тюмени подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.





Орловщина попала в число 80 победителей. Как отметил глава региона Андрей Клычков на своей странице в соцсети, проекты Малоархангельска, Болхова и Мценска стали финалистами.





Орловское Информбюро

28 февраля 2020 года



