Гендиректор строительной компании стал фигурантом уголовного дела СУ СК РФ по Орловской области сейчас устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.





По данным следствия, подозреваемый три месяца с декабря 2018 года не выплачивал зарплату пяти работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила порядка 400 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.





Надежда Невматулина

28 февраля 2020 года



