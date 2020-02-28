Орловцы вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства» В полуфинале, который проходил в Туле, приняли участие 118 человек из 23 регионов страны.





Конкурс был организован президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).



Конкурсанты представили свои проекты, связанные с индустрией туризма.



В итоге в финал вышли восемь победителей из Москвы, двое орловцев, двое представителей Московской области, по одному участнику из Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Брянской, Тульской областей и Санкт-Петербурга.



Финал проекта состоится в апреле.





Орловское Информбюро

28 февраля 2020 года



