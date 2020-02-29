Сегодня – шестой день Масленицы Золовкины посиделки.





Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок (сестер мужа.. Если золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. Масленица была, в принципе предлогом сойтись, посудачить о том, о другом.



В этот день оценивалось умение хозяйки накрыть стол и принимать гостей.





Орловское Информбюро

29 февраля 2020 года



