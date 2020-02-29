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В Хотынецком природном парке в этом году откроется экологическая тропа «Здоровье»

Участниками новых экскурсий станут школьники из Орла и близлежащих районов области. Ребята смогут изучить уникальный растительный мир своего региона.


Как сообщает информационный портал Орловской области, в наступившем году на территории парка запланирован ряд ярких культурно-массовых мероприятий для детей и взрослых. Это экскурсии, творческие конкурсы, мероприятия историко-патриотической направленности. Особой популярностью у гостей и жителей Орловщины пользуется «Зоовольерный комплекс». Некоторые виды животных, которые содержатся здесь, занесены в Красную книгу России и Красную книгу Орловской области.


Орловское Информбюро
29 февраля 2020 года
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