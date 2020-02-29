В Хотынецком природном парке в этом году откроется экологическая тропа «Здоровье» Участниками новых экскурсий станут школьники из Орла и близлежащих районов области. Ребята смогут изучить уникальный растительный мир своего региона.





Как сообщает информационный портал Орловской области, в наступившем году на территории парка запланирован ряд ярких культурно-массовых мероприятий для детей и взрослых. Это экскурсии, творческие конкурсы, мероприятия историко-патриотической направленности. Особой популярностью у гостей и жителей Орловщины пользуется «Зоовольерный комплекс». Некоторые виды животных, которые содержатся здесь, занесены в Красную книгу России и Красную книгу Орловской области.





Орловское Информбюро

29 февраля 2020 года



