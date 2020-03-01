Сегодня – седьмой день Масленицы, или Прощеное воскресенье Еще этот день называют Целовальник и Проводы.





Всю неделю народ гулял и веселился, пировал и лакомился блинами. И вот – завершающий аккорд! Масленичное воскресенье было днем полного очищения – и физического, и духовного. Это приготовление к Великому посту. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды, поминали усопших, посещали кладбище. Потом ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. А потом торжественно сжигали чучело Масленицы – символ зимы, а пепел рассыпали по полям, чтобы будущий урожай был богатым.





Орловское Информбюро

1 марта 2020 года



