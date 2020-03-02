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Сегодня в орловских школах региона пройдут уроки безопасности

Они приурочены к Всемирному дню гражданской обороны – его отметили 1 марта.


Сотрудники МЧС познакомят школьников с историей, функциями и деятельностью службы. Сегодня в эту систему входят, в том числе, и пожарные, и спасатели, задача которых - предотвращение и ликвидация последствий крупных пожаров, техногенных и природных катастроф, терактов, а также профилактическая работа с населением. На уроках ребятам напомнят о правилах безопасности и расскажут, как действовать в случае ЧС.


Мария Семак
2 марта 2020 года
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