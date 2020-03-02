Сегодня наградят победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Соревнования проходили по системе WorldSkills Russia.





В мастерстве состязались и начинающие и уже опытные специалисты – самым юным конкурсантам было 16 лет. В категории «Навыки мудрых» участвовали те, кому исполнилось 50 и больше. Лучших выбирали по 30 компетенциям. В состав жюри вошли эксперты из 9 регионов страны. И сегодня станет известно, кто же отправится на отборочные соревнования в ЦФО, которые пройдут в Новокузнецке.





Мария Семак

2 марта 2020 года



