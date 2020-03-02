Сегодня первый день Великого поста Впереди у православных время особого смирения, духовного труда, благих мыслей и добрых дел.





Великий пост установлен в память о нахождении Христа в пустыне и о его муках перед распятием. Сорок дней христианам предстоит воздерживаться от животной пищи. Желательно это время посвятить добрым делам и избегать негатива даже в мыслях. Таким образом верующие готовятся к самому главному празднику – к Светлому Христову Воскресению.



В этом году Пасху будут отмечать 18 апреля.





Мария Семак

2 марта 2020 года



