Стало известно, с какими командами сыграют в турнире ЦФО лиги «КЭС-баскет» спортсменки из Ливен

Девушки проведут свои матчи в Тамбове. Этап ЦФО для ливенской «Кометы» стартует 11 марта. Соперники – школьницы из Брянска, Тамбова и Кинешмы. Напомним, что в активе ливенских баскетболисток есть бронза и золото всероссийского турнира. Дебютирует на этапе ЦФО и мужская команда города Ливны. Им предстоит сыграть со сверстниками из Брянска, Чечни и Костромы. Даты и места матчей пока не известны.





Мария Семак

2 марта 2020 года



