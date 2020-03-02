Вниманию водителей! С сегодняшнего дня в Орле перекроют движение на ул. Высоквольтной – в связи со строительством водовода.





Ограничение охватит отрезок от дома №8 до транспортной развязки с автомобильной дорогой М-2 «Крым». Движение на этом участке будет закрыто до 10 апреля. Автомобилистам рекомендовано объезжать по Кромскому шоссе, ул. Итальянской, ул. Поселковой, пер. Маслозаводскому и ул. Комсомольской. На участке установят напоминать информационные щиты с указанием маршрута объезда.





Мария Семак

2 марта 2020 года



