Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Законопроект о выплатах "Детям войны" прошел первое чтение. Но споры вызвал жаркие.



- В Дмитровске появится "Голубь Кантемира". Орловский проект победил во Всероссийском конкурсе.



- Орёл готов встречать весну. Мы узнали, как будем провожать зиму?



- От 55-ти и старше. Сегодня орловские пенсионеры встретились за шахматной доской.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

28 февраля 2020 года



