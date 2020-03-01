Орловцев приглашают стать «Волонтерами Конституции» С 6 по 21 апреля 2020 года в 85 регионах России 100 тысяч волонтеров будут информировать граждан о планируемых изменениях в Конституцию и Общероссийском голосовании на более чем 3 000 информационных точках.





В день Общероссийского голосования добровольцы также будут задействованы на участках для эффективного информирования граждан о возможностях голосования и поправках в Конституцию, а также для дальнейшего вовлечения в волонтерские акции и проекты.



Регистрация волонтеров проходит на официальном сайте ВолонтерыКонституции.рф по 16 марта 2020 года. Волонтером может стать любой желающий, пройдя процедуру отбора.



Участие является добровольным и безвозмездным.



В конце января Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.



Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации пройдёт 22 апреля 2020 года.





Орловское Информбюро

1 марта 2020 года



