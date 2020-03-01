В Орле проводили зиму Традиционный обряд сожжения чучела «Масленицы» прошел в Городском парке.





Праздник собрал несколько сотен орловцев, для которых была подготовлена творческая программа. Можно было полакомиться блинами, послушать песни творческих коллективов Орла, покататься с горок. А самые смелые могли забраться на столб и выиграть подарки. Завершилось мероприятие сжиганием чучела «Масленицы».

Высота чучела - пять метров, на изготовление наряда ушло 40 метров ткани.







Юлия Опанасюк

1 марта 2020 года



