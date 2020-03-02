Вниманию водителей! Ограничение движения в Орле по улицам Металлургов, Карачевской, Высоковольтной и Васильевской.





С 8:00 4 марта до 17:00 27 марта временно запретят движение транспортных средств по ул. Металлургов в районе пересечения с ул. Раздольной. Меры приняты в связи с прокладкой участка самотечного канализационного коллектора МПП ВКХ «Орёлводоканал».



Объезд организован по схеме: ул. Металлургов - ул. Раздольная - ул. Бурова - ул. Родзевича-Белевича - ул. Металлургов.



Стоит напомнить, что до 1 апреля в районе дома №14 по ул. Карачевской введено временное ограничение движения транспортных средств в связи с производством работ по строительству многоквартирного жилого дома

На ул. Высоковольтной от дома №8 до транспортной развязки с автомобильной дорогой М-2 «Крым» временно запрещено движение транспортных средств с 2 марта по 10 апреля. В этот период на участке МПП ВКХ «Орёлводоканал» будут производиться работы по строительству водоотвода по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе. Автомобилистам предлагается схема объезда по Кромскому шоссе, ул. Итальянской, ул. Поселковой, пер. Маслозаводскому, ул. Комсомольской.



Ограничат движение и по улице Васильевской, но ненадолго.

С 9:00 до 11:00 4 марта в районе домов №21 и №27 временно ограничат движение транспортных средств в связи с необходимостью кронирования двух деревьев рядом с проезжей частью, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

2 марта 2020 года



