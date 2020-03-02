В Мценске задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью Злоумышленник нанес два ножевых ранения потерпевшему в ходе конфликта.





Сотрудниками полиции был задержан гражданин 1984 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Полицейские установили, что в ходе распития спиртных напитков между ним и его знакомым возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес ему два ножевых ранения. Свидетель происшествия вызвала бригаду скорой помощи, пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области



В отношении амчанина возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.





Орловское Информбюро

2 марта 2020 года



