Жители деревни Заречной в Орловском районе боятся остаться отрезанными от цивилизации Каждый год паводок смывает переправу, соединяющую их населённый пункт с другой деревней - Ивановское. А там находятся школа, почта, магазины, автобусные остановки и железнодорожная станция.





О проблеме деревни Заречная мы рассказывали ещё в 2016 году.



По прямой между населёнными пунктами Заречная и Ивановское меньше километра. Но преодолеть это расстояние сложно, а в паводок - невозможно. Причина всех бед - переправа. Каждую весну её смывает. Есть ещё подвесной мост, но пройти по нему рискнёт не каждый. Хорошая асфальтированная дорога, соединяющая населённые пункты, - есть. Правда, она длиннее в 17 раз.



Чтобы добраться до асфальтированной дороги, жителям Заречной нужно сначала преодолеть 1,5 километра бездорожья.



Этот участок местные власти обещают в этом году отремонтировать, средства в бюджете района уже предусмотрены. С мостами - сложнее. После грядущего паводка их, конечно, отремонтируют, заверил глава сельского поселения. Но поднять переправу или построить новую сейчас невозможно. Во-первых, мосты никому не принадлежат, во-вторых, строить на противоположной стороне подобные объекты нельзя.



Андрей Трещёв, глава администрации Становского сельского поселения: «На той стороне находится железная дорога. Там есть тоннель для стока вод. Там может проехать только легковой автомобиль, если поедет какая-то тяжелая грузовая техника, то можно ждать беды. А железная дорога является стратегическим объектом».

Хорошая новость для жителей Заречной всё же есть. Как только строители приведут в порядок 1,5 километра дороги до объездной, в населённый пункт начнёт ходить школьный автобус.





Антон Киселёв

2 марта 2020 года



