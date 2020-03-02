понедельник 2.03.2020 15:54:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Жители деревни Заречной в Орловском районе боятся остаться отрезанными от цивилизации

Каждый год паводок смывает переправу, соединяющую их населённый пункт с другой деревней - Ивановское. А там находятся школа, почта, магазины, автобусные остановки и железнодорожная станция.


О проблеме деревни Заречная мы рассказывали ещё в 2016 году.

По прямой между населёнными пунктами Заречная и Ивановское меньше километра. Но преодолеть это расстояние сложно, а в паводок - невозможно. Причина всех бед - переправа. Каждую весну её смывает. Есть ещё подвесной мост, но пройти по нему рискнёт не каждый. Хорошая асфальтированная дорога, соединяющая населённые пункты, - есть. Правда, она длиннее в 17 раз.

Чтобы добраться до асфальтированной дороги, жителям Заречной нужно сначала преодолеть 1,5 километра бездорожья.

Этот участок местные власти обещают в этом году отремонтировать, средства в бюджете района уже предусмотрены. С мостами - сложнее. После грядущего паводка их, конечно, отремонтируют, заверил глава сельского поселения. Но поднять переправу или построить новую сейчас невозможно. Во-первых, мосты никому не принадлежат, во-вторых, строить на противоположной стороне подобные объекты нельзя.

Андрей Трещёв, глава администрации Становского сельского поселения: «На той стороне находится железная дорога. Там есть тоннель для стока вод. Там может проехать только легковой автомобиль, если поедет какая-то тяжелая грузовая техника, то можно ждать беды. А железная дорога является стратегическим объектом».

Хорошая новость для жителей Заречной всё же есть. Как только строители приведут в порядок 1,5 километра дороги до объездной, в населённый пункт начнёт ходить школьный автобус.


Антон Киселёв
2 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.