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Лучшие шахматисты-пенсионеры живут в Ливенском районе

В Орле прошел региональный Чемпионат по шахматам среди пенсионеров. В этом году он посвящен 75-летию Победы.


Всего в турнире приняли участие 19 женщин и 32 мужчины. Возрастной ценз соревнований - не моложе 60 лет среди мужчин и от 55 лет среди женщин. Пятерым шахматистам уже за 80.

Все участники - победители муниципального этапа. Каждому предстояло сыграть по семь быстрых партий. По итогам выбрали победителей. Награды разыграли как в личном первенстве, так и в командном. В результате 1 место досталось команде Ливенского района, на второй позиции - представители Советского района города Орла, бронза уехала в Свердловский район. В личном первенстве среди женщин победила Галина Гриценко из Ливенского района, а среди мужчин - болховчанин Александр Снурницын.


Татьяна Тимохина
2 марта 2020 года
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