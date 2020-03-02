В Кромском районе автомобиль слетел с трассы в кювет ДТП произошло сегодня в восьмом часу утра.





Авария произошла в районе Стрелецкого сельского поселения, на 406 км автодороги М-2 «Крым». На месте работали спасатели. Имеются пострадавшие.



Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области.







Орловское Информбюро

2 марта 2020 года



