В Ливенском районе на трассе Орел – Тамбов горела фура ЧП произошло 1 марта около четырех часов дня.





ЧП произошло на 141 км автотрассы Орел - Тамбов.



На месте пожара работали пожарные 7 ПСЧ. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Орловской области, пострадавших нет.



ФОТО ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области.









Орловское Информбюро

2 марта 2020 года



